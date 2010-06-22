Мэр Терновки стрелял из пистолета в хулиганов
13:42, 22 июня 2010Общество
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Сам вызвал милицию и „скорую”
Мэр города Терновка Днепропетровской области Евгений БОНДАРЬ применил травматический пистолет, защищаясь от хулиганов.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.
По данным ЦОС, 20 июня мэр Терновки отдыхал вместе с семьей на берегу реки Волчья. После того, как к нему и его близким стала цепляться компания молодых людей, Е.БОНДАРЬ был вынужден защищаться при помощи пистолета травматического действия и в результате ранил одного из хулиганов. После этого Е.БОНДАРЬ сам вызвал милицию и „скорую”. Пострадавший от госпитализации отказался.
Органы милиции и прокуратуры проводят расследование. Уголовное дело по факту инцидента пока не возбуждено.
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