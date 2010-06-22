На Говерле ищут четырех туристов из Киева

В районе северного склона горы Говерла во время пешего похода заблудились четыре туриста из Киева, из них - один подросток 1996 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, туристов разыскивают сотрудники подраздела Ворохтянского горного поисково-спасательного пункта Ивано-Франковского горного поисково-спасательного отряда МЧС.

Координацию поисково-спасательных работ осуществляет Главное управление Государственной специализированной аварийно-спасательной службы поиска и спасания туристов МЧС.