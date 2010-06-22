На Говерле ищут четырех туристов из Киева
09:26, 22 июня 2010Общество
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Заблудились...
В районе северного склона горы Говерла во время пешего похода заблудились четыре туриста из Киева, из них - один подросток 1996 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, туристов разыскивают сотрудники подраздела Ворохтянского горного поисково-спасательного пункта Ивано-Франковского горного поисково-спасательного отряда МЧС.
Координацию поисково-спасательных работ осуществляет Главное управление Государственной специализированной аварийно-спасательной службы поиска и спасания туристов МЧС.
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