В Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:21, 22 июня 2010Общество
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Местами - высокая пожарная опасность
В Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 22-23 июня 2010 года на территории Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер скоростью до 17-22 м/с.
Кроме того, до 24 июня в лесах Крыма сохранится высокая, местами - чрезвычайная пожарная опасность.
22 июня на территории полуострова ожидается северо-западный ветер со скоростью 5 м/с, температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем - 27-32 тепла.
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