В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 22-23 июня 2010 года на территории Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер скоростью до 17-22 м/с.

Кроме того, до 24 июня в лесах Крыма сохранится высокая, местами - чрезвычайная пожарная опасность.

22 июня на территории полуострова ожидается северо-западный ветер со скоростью 5 м/с, температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем - 27-32 тепла.