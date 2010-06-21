В Киеве задержали трех молодчиков, которые срывали у женщин цепочки
15:52, 21 июня 2010Общество
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Отметился "Беркут"
Патруль спецподразделения милиции "Беркут" в Днепровском районе Киева задержал трех молодчиков, которые грабили женщин, срывая золотые цепочки.
Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве.
Один из грабителей был задержан сразу после совершения преступления. Двое других - в автомобиле, в котором во время осмотра были найдены еще четыре поврежденные цепочки с кулонами.
Сейчас задержанные (1984, 1985 и 1987 годов рождения) проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
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