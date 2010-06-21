В Киеве задержали трех молодчиков, которые срывали у женщин цепочки

Патруль спецподразделения милиции "Беркут" в Днепровском районе Киева задержал трех молодчиков, которые грабили женщин, срывая золотые цепочки.

Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве.

Один из грабителей был задержан сразу после совершения преступления. Двое других - в автомобиле, в котором во время осмотра были найдены еще четыре поврежденные цепочки с кулонами.

Сейчас задержанные (1984, 1985 и 1987 годов рождения) проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений.