Музей в Переяслав-Хмельницком пережил два поджога за один день
10:33, 21 июня 2010Общество
1190 0
Жертв и пострадавших нет
В воскресенье вечером в Переяслав-Хмельницком Киевской области на территории музея архитектуры и быта Национального историко-этнографического заповедника „Переяслав” в доме гончара и церковной сторожке возникали пожары.
Жертв и пострадавших нет, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.
Подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС оба пожара было ликвидированы. Причина пожаров - поджог. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят расследование.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter