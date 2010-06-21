Музей в Переяслав-Хмельницком пережил два поджога за один день

В воскресенье вечером в Переяслав-Хмельницком Киевской области на территории музея архитектуры и быта Национального историко-этнографического заповедника „Переяслав” в доме гончара и церковной сторожке возникали пожары.

Жертв и пострадавших нет, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

Подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС оба пожара было ликвидированы. Причина пожаров - поджог. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят расследование.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.