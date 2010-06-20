Азаров: слияния Нафтогаза и Газпрома не будет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что слияния НАК "Нафтогаз Украины" и ЗАО "Газпром" не будет.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1" в воскресенье, коментируя заявление главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА о том, что слияние компаний будет следующим этапом после создания субъектами совместного предприятия.

"Никакого слияния не будет. Но будет поиск организационной формы, которая позволит, как наш Президент сказал, синтезировать эффект работы нашего "Нафтогаза" и "Газпрома", - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Глава "Газпрома" в субботу заявил, что газотранспортная система Украины должна войти в российско-украинское газовое СП, о возможном создании которого на паритетных началах стороны предварительно договорились.

"Мы договорились о возможном создании совместного предприятия на условиях 50 на 50 с пониманием того, что украинская сторона будет вносить ГТС и добычные активы, со стороны "Газпрома" - добычные активы", - сообщил А.МИЛЛЕР.

«Обсуждение ведется, с украинской стороной этот вопрос политизирован, при этом экономический аспект не подлежит сомнению », - констатировал глава «Газпрома».