Завтра на западе дожди и грозы

Завтра в западных областях Украины ожидаются дожди, грозы, местами шквалы ветра 15-20 м/с, в отдельных районах град, температура ночью 11-16°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 12-17°.

На остальной территории переменная облачность, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре. Без осадков, лишь в южной части, а днем также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областях отдельные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, на юге до 22°; днем 25-30°, в Крыму до 33°.

Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в южной и восточной частях отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в понедельник ночью без осадков, днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-24°, в Днепре возле Киева 22°.