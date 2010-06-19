Бродский: норма о налоге на жилье может вернуться в Кодекс

В правительстве считают необходимым усовершенствовать систему налогообложения жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ.

Он отметил, что как основа, на сегодняшний день в правительстве рассматривают вариант Польши, где налогом облагается жилая площадь более 33 кв. м на человека.

«Мы хотим взять польский, прогрессивный, вариант – 33 метра на человека», - заявил М.БРОДСКИЙ.

При этом он предположил, что норма о налоге на жилье может быть внесена депутатами к рассмотрению Налогового кодекса во втором чтении.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом министров.

Ранее планировалось, что документом будет введен налог на жилье в квартирах площадью более 300 кв. м и дома площадью более 500 кв. м, однако в представленный вариант проекта Налогового кодекса соответствующая норма не вошла.