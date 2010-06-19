Янукович намерен облегчить жизнь малому бизнесу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о намерении минимизировать влияние чиновников на развитие бизнеса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в пятницу во время встречи с членами правления "Ялтинской Европейской стратегии" Виктором ПИНЧУКОМ и Александром КВАСНЕВСКИМ.

"Мы сейчас наметили для себя план. В этом году планируем сократить систему разрешений, лицензий, которые осложняли жизнь среднему и малому бизнесу в Украине, как минимум на 50%. То есть, мы будем значительно упрощать ситуацию по ведению бизнеса в Украине и минимизируем в этой сфере влияние чиновников", – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины подчеркнул, что рассматривает этот механизм как одну из мер борьбы с коррупцией в Украине.