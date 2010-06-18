Прощание с Юрием Ильенко прошло под трембиты

Сегодня Украина прощалась с выдающимся режиссером Юрием ИЛЬЕНКО.

Попрощаться с выдающимся режиссером пришли, в частности “Лина КОСТЕНКО, которую роднит с ИЛЬЕНКО тот же несгибаемый дух, Иван ДРАЧ, с которым Юрий ИЛЬЕНКО снимал свои первые фильмы, ученики великого Мастера, которые сейчас сами преподают, вся киносемья ИЛЬЕНКО, которую он собрал за годы своего творчества. Пришли коллеги по кинематографическому цеху, культурные деятели”, - говорится в сообщении ВО “Свобода” и отмечается, что “со всей Украины съехались побратимы из Всеукраинского объединения «Свобода». Именно "Свободе" завещал Юрий ИЛЬЕНКО организовать последний свой земной путь. Пришло множество простых украинцев, которые принесли с собой горы цветов”.

После коротких речей траурная процессия под трембиты отправились к Владимирскому собору. Отпевание служил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ. “Взглянув, что собор полностью заполнен, Патриарх сказал, что это и есть конец Божьего человека. Ведь к покойному пришли люди не из корысти, а из любви. Любовь вечна, она остается даже тогда, когда вера и надежда исчезают. Творчество Юрия ИЛЬЕНКО – это любовь. Поэтому он призвал помолиться вместе за упокой души Великого Мастера”, - сообщает пресс-служба.

Прах Ю.ИЛЬЕНКО будет похоронен в селе Прохоровка Черкасской области.