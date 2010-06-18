В Донецке, в подъезде собственного дома, зарезали правозащитника

В Донецке, в подъезде собственного дома недавно был зарезан 54-летний Ян Кива, занимавшийся правозащитной деятельностью.

Этот факт подтвердили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника Ворошиловского райотдела милиции г.Донецка Владимира КОЗЛЕНКО.

Согласно сообщению, действительно тело гражданина Я.Кивы было обнаружено 9 июня этого года около 16.00 в подъезде его собственного дома. По словам В.КОЗЛЕНКО, причиной смерти Я.Кивы послужили многочисленные колото-резаные ранения. Осмотром места происшествия было установлено, что ничего из личных вещей и документов, находящихся при потерпевшем, похищено не было. Возбуждено уголовное дело по ст.115 Уголовного Кодекса Украины – умышленное убийство, ведется следствие.

В милиции подчеркнули, что у правоохранителей нет сведений, что 54-летний пенсионер Я.Кива занимался правозащитной деятельностью.

В то же время, в милиции отметили, что за последние 5 лет в Ворошиловский райотдел милиции от Я.Кивы поступило полтора десятка жалоб и заявлений, которые относились к сфере гражданско-правовых отношений. Так, погибший неоднократно жаловался на неправильную установку рентгенаппарата в стоматологии, расположенной на 1 этаже его дома, на шум и т. д.

В милиции подчеркнули, что по всем обращениям проводились проверки и заявителю разъяснялось его право обращаться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

В свою очередь глава Донецкой областной организации «Всеукраинский комитет защиты прав человека» Евгения РАТНИКОВА заверила, что убитый занимался правозащитной деятельностью. «Я, безусловно, считаю Яна Киву правозащитником, потому что он защищал в судах не свои личные права, он подавал судебные иски на органы власти, на их неправомерные действия», - сказала Е. РАТНИКОВА.