Украинцев – уже 45 миллионов

Население Украины продолжает сокращаться. За последний год нас стало почти на миллион меньше.

Эти неутешительные данные обнародовал Госкомстат. Только по апрелю количество граждан Украины сократилось почти на 17 тысяч. На конец весны украинцев – 45 миллионов. При этом количество городского населения – 31 миллион, сельского – 14. По прогнозам ООН, при такой динамике, к 2030 году нас будет 39 миллионов. Ранее в демографическом отчете ООН сообщала, что в Украине самый низкий в мире естественный прирост населения.

ICTV