В Донецкой области застрелился сотрудник банка

Вчера в Харцызске Донецкой области в одном из отделений Ощадбанка покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из табельного оружия, сотрудник банка.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника Харцызского горотдела милиции Максима КИРИНДЯЕВА.

По словам начальника милиции, погибший 49-летний инкассатор перед поступлением на службу прошёл медицинский осмотр, в ходе которого каких-либо отклонений от нормы в его здоровье выявлено не было.

Проверку по данному факту проводит следственный отдел городской милиции.