Министр: слишком мало аптек продают наркотические и психотропные средства

В Украине наблюдается низкий уровень обеспечения населения обезболивающими лекарственными средствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК во время совещания в Кабинете министров по вопросам реформирования сферы здравоохранения.

«На крайне низком уровне находится обеспечение потребностей населения, особенно онкобольных, обезболивающими лекарственными средствами, в том числе наркотическими и психотропными средствами», - сказал З.МЫТНИК.

Он отметил, что особенно это касается сельских населенных пунктов и городов районного значения.

По словам министра, такая ситуация сложилась потому, что сегодня лишь 693 аптеки разных форм собственности из 12 тыс. 600 работающих в Украине аптек, получили лицензии и имеют право отпускать наркотические и психотропные средства на основании рецептов. Кроме того, эти аптеки работают лишь в 409 населенных пунктах из 669.

«Следует отметить крайне негативное влияние на уровень доступности и полноты обеспечения населения указанными лекарственными средствами, резкое сокращение сети коммунальных и государственных аптечных заведений.

Еще одна проблема – необоснованное назначение врачами дорогостоящих лекарственных средств, в то время, когда можно было применить более дешевые», - отметил З.МЫТНИК.

В связи с этим, по его мнению, для обеспечения эффективности расходов государственных средств на лекарственные средства необходимо внедрить систему государственной регистрации цен на лекарственные средства, которые закупаются за государственные средства. По словам З.МЫТНИКА, подобная государственная регистрация существует во многих странах мира.