Украинцы осуждают коррупцию, но продолжают давать взятки (опрос)

Хотя украинцы критично относятся к коррупции, они к ней привыкли и считают её бытовым явлением.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение высказал директор института Владимир ФЕСЕНКО, комментируя результаты опроса "Коррупция в Украине".

По его словам, данные опроса свидетельствуют, что, несмотря на осуждение коррупции как явления, украинцы используют ее для решения своих проблем. В частности, большей части граждан Украины - 68,8% - приходилось давать деньги либо подарки людям, от которых зависело решение их проблем. А половина украинцев - 50,3%, узнав о том, что знакомый брал или давал взятку, ответили, что не будут вмешиваться.

"Такой парадокс получается. Мы готовы осуждать коррупцию политическую, коррупцию на высшем уровне, которая касается политических руководителей, депутатов, министров, но, когда речь идёт о нас самих, мы к коррупции - бытовой, социальной, которая касается обычных граждан, относимся достаточно терпимо", - сказал В.ФЕСЕНКО.

Ещё один парадокс, который отметили эксперты Института Горшенина, касается отношения украинцев к коррупции в судах.

Согласно результатам опроса более половины украинцев считают, что в нашей стране за деньги можно купить решение суда - 58,7%. В то же время, примерно такое же количество респондентов - 57,6% - высказали мнение, что в судах Украины можно добиться правды. Однако, 43,8% считают, что правда в суде дорого стоит.

"Нас удивило то, что, несмотря на массу критики системы правосудия, в том числе и массу упрёков в коррупционности системы правосудия, украинцы, тем не менее, верят в это правосудие и готовы искать правду в судах. Но при этом, и здесь проявляется амбивалентность (двойственность – УНИАН) массового сознания, его неоднозначность и противоречивость, граждане для себя прекрасно понимают, что искать правду в судах - это дорогое удовольствие", - отметил В.ФЕСЕНКО.

Политолог отмечает, большие масштабы и "метастазы" коррупции, а также тот факт, что люди привыкли считать коррупцию нормальным явлением, создадут главную сложность для тех, кто серьёзно возьмётся за решение этой проблемы.

"Потому что, одно дело точечно ликвидировать какую-нибудь коррупционную проблему, арестовать кого-то из коррупционеров, пресечь какое-то коррупционное деяние, и другое дело - менять коррупционный образ жизни на массовом уровне", – подытожил В.ФЕСЕНКО.

Опрос на тему "Коррупция в Украине" был проведён Институтом Горшенина с 12 по 14 июня 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.