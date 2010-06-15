Азаров: будем стимулировать импорт высокотехнологичной продукции из ЕС

Украина намерена стимулировать импорт высокотехнологичной продукции из стран Европейского Союза.

Об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ на брифинге в Люксембурге, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

«Мы должны понимать, прежде всего, что негативное сальдо (торговле) создает нам импорт из Евросоюза высоких технологий в основном машиностроительной отрасли. И мы собираемся не только не снижать импорт, а наоборот будем стимулировать импорт высокотехнологичной продукции», - отметил Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что эту позицию Украины он выразил во время переговоров с представителями ЕС. Он отметил, что Украина будет отстаивать собственные позиции на европейском рынке.