Сегодня в Запорожье милиция ликвидировала наркоплантацию и изъяла партию марихуаны на сумму около 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, информация о том, что в Ленинском районе Запорожья в одном из домов частного сектора изготавливается марихуана, поступила в конце марта.

В ходе комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции "вышли на след" и, получив санкцию на обыск, сегодня обнаружили на втором этаже частного дома оборудованную "по последнему слову техники" настоящую гидропонную плантацию: около 60 кустов конопли, каждый из которых имел индивидуальный полив, сообщили в ЦОС, отметив, что, "судя по оборудованию, процесс шел беспрерывно на протяжении всего года".

Косвенным подтверждением данного факта, по данным ЦОС, стало обнаружение в нескольких оборудованных в доме тайниках «около 30 кг готовой к употреблению марихуаны, общая стоимость которой в ценах "черного рынка" составляет почти миллион гривень».

Решается вопрос о привлечении владельцев наркоплантации к ответственности по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление и сбыт наркотических веществ в крупных размерах).