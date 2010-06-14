В Одессе власть запретила митинг, ссылаясь на указ времен СССР

Городская власть Одессы объявила вне закона акцию протеста "Выход из демократии. Пароль: 2450". Ою этом сообщает Украинская правда.

Как известно, 14 июня в 10 часов в Киеве и регионах на площадях возле областных администраций должен состояться протест-моб против принятия закона №2450 "О порядке организации и проведения мирных мероприятий".

В Одессе организаторам акции в ответ на их заявку было отправлено письма с сообщением, что запланированная акция незаконна.

Автор письма, начальник управления внутренней политики Одесского городского совета ссылался на указ президиума Верховной Рады УССР от 1988 года "О порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных акций и демонстраций в СССР".

По этому документу, заявление о проведении собрания направляется за десять дней до намеченной даты проведения.

"Таким образом, проведение массового мероприятия 14 июня 2010 года противоречит требованиям законодательства, поскольку сообщение о массовом мероприятии прислано 11 июня 2010, то есть за три дня до проведения указанного мероприятия", - говорится в письме.

В свою очередь, статья 39 Конституции не регулирует во времени направление заявки на проведение акции, а ограничение права граждан проводить собрания и митинги устанавливается лишь судом.

Кроме того, в письме одесский чиновник предупредил организаторов акции об уголовной ответственности.

"Из содержания присланного вами сообщения усматривается, что проведение указанного мероприятия может привести к нарушению общественного порядка. Поэтому считаем необходимым предупредить, что согласно статье 293 Уголовного кодекса..." - говорится в письме.

Кроме того, организаторы аналогичной акции в Николаеве столкнулись с проявлениями внимания со стороны СБУ, сообщает пресс-служба "Демократического Альянса".

Так, накануне акции, 12 июня представитель СБУ провел работу с председателем Николаевской областной ячейки "Демократического Альянса" Юлией Гречко.

Работник СБУ представился старшим лейтенантом Юрием Скрилем. Он расспрашивал о деятельности общественной организации и непосредственно об акции "Выход из демократии: Пароль 2450". Также представитель СБУ выяснял возможность дальнейшего сотрудничества.

"За пять последних лет наша организация не встречалась с подобными предложениями от СБУ. Это можно охарактеризовать как возвращение недемократических советских методов работы с гражданами, которые используют свое конституционное право на мирные собрания", - прокомментировал ситуацию председатель "Демократического Альянса" Василий Гацько.

Как известно, ранее сотрудники СБУ проводили профилактические беседы с руководителями учебных заведений