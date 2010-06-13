Начальник Управления Госкомзема погорел на взятке в 8 тысяч

Прокуратура Закарпатской области возбудила уголовное дело по факту получения взятки 8 тыс. дол. начальником Главного управления Госкомзема в Закарпатской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник следственного управления прокуратуры Закарпатской области Валерий САВКА.

По его словам, уголовное дело в отношении начальника Главного управления Госкомзема в Закарпатской области и еще одного соучастника возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

В.САВКА уточнил, что начальник Главного управления Госкомзема в Закарпатской области получил 8 тыс. дол. взятки за изготовление и выдачу государственного акта на право собственности на земельный участок в Ужгороде.

По представлению следователя прокуратуры области судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении начальника Главного управления Госкомзема и еще одного гражданина, который выступал посредником в этом деле.

На данный момент следствие продолжается, добавил В.САВКА.