В Кировограде фестиваль польской культуры

В Кировограде проходит VII ежегодный фестиваль польской культуры, на котором присутствуют почетные гости – консулы посольства Польши у Украине Дорота ДМУХОВИЧ и ЯН ЗДАНОВСКИ.

Как передает корреспондент УНИАН, нынешний фестиваль посвящен 200-летию со дня рождения выдающегося польского композитора и пианиста Фредерика Шопена.

В рамках фестиваля проходят концерты произведений польских классиков, книжные выставки, презентован Центр Польской культуры при областной научной библиотеке им. Д.Чижевского. Также вечером в центральном дендропарке города состоится концерт польской песни и танца при участии коллективов из Киева и Житомира.

Как сообщил соорганизатор мероприятия Александр ПОЛЯЧОК, фестиваль призван популяризировать польскую культуру и укреплять дружеские связи между Украиной и Польшей.

По его словам, в Кировограде проживают несколько сотен представителей польского общества.

А.ПОЛЯЧОК также выразил надежду, что вскоре будут возобновлены переговоры между кировоградской и польской сторонами о возможности создания в областном центре музея Кароля Шимановского в доме, где жила семья польского композитора.