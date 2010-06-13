Министр ЖКХ выступил за использование торфа вместо газа

Министр жилищно-коммунального хазяйства Украины Александр ПОПОВ выступает за использование торфа вместо газа в местных котельных в Хороле. Об этом он заявил в субботу, посещая Полтавскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, большие залежи торфа, которые находятся в Хорольском районе, необходимо в экспериментальном порядке использовать в местных котельных для отопления, что даст возможность сэкономить районному бюджету около трети своих средств.

Председатель Хорольской РГА Виталий ШЕВЧУГА сообщил, что первые шаги в этом направлении в районе уже сделаны и большинство детских садов уже отапливаются торфом.