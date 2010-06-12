Министр назвал два подхода к продаже Укртелекома

ОАО «Укртелеком» можно выгодно продать только после модернизации.

Такое мнение в интервью газете «Зеркало недели» (№22 (802) от 12 - 18 июня 2010 года) выразил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО, комментируя возможную приватизацию этого предприятия.

По его словам, «что касается перспектив продажи «Укртелекома» существует два подхода. Первый - продать его в текущем году за те деньги, которые он будет стоить на нынешнем этапе развития. Второй - продать предприятие по выгодной цене после его модернизации».

К.ЕФИМЕНКО подчеркнул, что о продаже "Укртелекома" говорить пока рано, поскольку этот вопрос еще не рассматривался ни на правительственном комитете, ни на заседании Кабмина.

Министр объяснил, что сегодняшние проблемы "Укртелекома" связаны с отсутствием роста, недостаточно прибыльной деятельностью, наличием убыточных услуг, которые носят социально значимый характер, таких как отправка телеграмм и телефонная связь в сельской местности.

"Как развивать "Укртелеком" - понятно. В первую очередь, это развитие широкополосного доступа в Интернет и мобильной связи. Мы уже три года идем по этому пути. Кроме того, начали работу над созданием Фонда универсальных услуг, который в России уже создан, а у нас о нем до сих пор лишь говорят", - отметил К.ЕФИМЕНКО.

При этом он объяснил, что Фонд универсальных услуг - это фонд, который будет наполняться из отчислений частных операторов связи для поддержки социальной услуги в сельской местности.

"Понятно, что до таких реформ и после них цена "Укртелекома" будет разной. Но какая концепция победит, можно будет сказать только после решения правительства Украины", - отметил председатель Минтранссвязи.