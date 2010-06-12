Маски-шоу под Одессой: рейдеры захватили свалку

Неустановленные лица в масках, под видом работников милиции, совершили вооруженный рейдерский захват полигона твердых бытовых отходов номер один «Дальницкие карьеры», расположенного вблизи Одессы и захватили контрольно-пропускной пункт полигона.

Как сообщила в вечерней программе одесская ТРК «Круг», под угрозами расправы лица в масках выгнали из контрольно-пропускного пункта полигона охрану и работников коммунального предприятия «Одескомунтранс». Корреспонденты «ТРК «Круг» увидели на полигоне людей в форме с символикой подразделения «Титан», вооруженных автоматами. Пояснить свое нахождение здесь они не могли, от общения с журналистами отказались.

«Дело в том, что, согласно закону, городское подразделение «Титан» не имеет права действовать за территорией города, не говоря уже о ношении оружия», - констатировал вице-мэр Одессы Николай СЕРДЮК, уточнивший, что при захвате полигона присутствовали директор ООО «Союз», находящегося в собственности лидера партии «Родына» Игоря МАРКОВА, а также начальник группы охранников этого предприятия. Захватив КПП люди с автоматами, угрожая расправой, выгнали оттуда охрану и работников Одесского коммунального предприятия «Одескомунтранс».

Выдворив рабочих-бульдозеристов коммунального предприятия, отметил вице-мэр, люди И.МАРКОВА завели на территорию городского предприятия свою технику. Документов, подтверждающих законные права на осуществление вышеуказанных действий, предъявлено не было. Вследствие захвата полигона вооруженными лицами законное руководство КП «Одескомунтранс» лишено доступа к своему предприятию.

«Вмешательство неустановленных лиц противоречит законодательству, нарушает права собственности территориальной громады города Одессы, а также блокирует работу компаний, осуществляющих вывоз бытовых отходов с территории Одессы», - заявил Н.СЕРДЮК.

«Чем может грозить Одессе в более чем 30-градусную жару перекрытие дороги мусоровывозящим машинам на городскую свалку, нетрудно предвидеть – это же экологическая катастрофа для города-миллионника, - подчеркнул он. - Люди МАРКОВА утверждают, что якобы руководствуются решением Хозяйственного суда. Однако лишь издали показали руководству КП «Одескомунтранс» сомнительного вида ксерокопию. Кроме того, рейдеры явились без сопровождения судебного исполнителя, что противоречит закону».

«Если действительно имеется судебное решение, исполнять его должна была Государственная исполнительная служба Одесской области, которой надлежит выполнить то или иное решение. Но не при помощи групп людей в масках и офицеров спецподразделения «Титан». Для меня как бывшего военного и губернатора, а сегодня заместителя мэра не понятны такие действия людей в погонах, парализовавших работу такого предприятия. Ведь в интересах города городская свалка должна работать круглосуточно», - заключил вице-мэр Одессы.

К урегулированию конфликта подключились и сотрудники Службы безопасности Украины, сообщили УНИАН в Одесском горсовете.

Напомним, полигон «Дальницкие карьеры» находится в коммунальной собственности Одесского городского совета - принадлежит всей громаде города и находится, согласно решения горисполкома №458 от 21 июня 2001 года, на балансе коммунального предприятия.