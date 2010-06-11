В Люксембурге поинтересуются свободой слова в Украине

Евросоюз на заседании Совета сотрудничества с Украиной поднимет вопрос свободы СМИ.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии.

“Вопрос свободы слова будет поднят”, - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что этот вопрос будет обсужден в рамках традиционного диалога между Украиной и ЕС относительно состояния демократии в Украине.

“В этом диалоге нет ничего нового, и мы будем обсуждать вопрос развития демократии не потому, что в Украине новое правительство”, - отметил представитель Еврокомиссии

Среди других тем, которые будут обсуждаться на заседании Совета сотрудничества, собеседник назвал вопрос подготовки Соглашения об ассоциации и его торговой части, а также вопрос отмены виз для украинцев. “В этом вопросе (отмена виз – УНИАН) есть перспектива”, - сказал представитель Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, заседание Совета сотрудничества Украина-ЕС состоится в Люксембурге 15 июня.