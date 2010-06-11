Клюев: не будет барьеров, чтобы наши самолеты продавать в России

Украинские авиастроительные компании будут кооперироваться с российскими партнерами для совместного авиастроения и реализации самолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Говоря о сотрудничестве с Российской Федерацией в области авиастроения, А.КЛЮЕВ отметил, что, скорее всего, будет создано совместное предприятие, которое будет заниматься кооперацией и реализацией самолетов в рамках «Украина - Россия - третьи страны».

«Создав такое совместное предприятие, мы объединим усилия по производству самолетов и по реализации… Взять наши самолеты плюс их самолеты – ассортимент самолетов намного больший, соответственно мощнее выходить на третьи страны с этой продукцией», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что, прежде всего, нужно объединить усилия внутри страны, чтобы иметь возможность выходить на рынки третьих стран, в том числе и России, и успешно конкурировать.

«Мы должны объединить усилия внутри Украины, чтобы вместе выходить со своей продукцией на рынки сбыта как внутри Украины, так и в третьих странах. Делать кооперацию», - сказал он.

«Грех отказываться от такого мощного рынка, как Россия!», - сказал А.КЛЮЕВ.