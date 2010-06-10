Нафтогаз не обязан выполнять решение Стокгольмского суда о долге RUE?

Основания, на базе которых Стокгольмский арбитражный трибунал признал НАК «Нафтогаз Украины» должником RosUkrenErgo, абсолютно непонятны, пишет еженедельник «Комментарии:».

Как отмечает издание, украинская госкомпания стала владельцем спорных 11 млрд. кубометров газа после того, как достигла в январе 2009 года соответствующей договоренности с владельцем 50% акций RUE - «Газпромом». Это соглашение, в частности, предусматривало, что россияне продают Украине этот объем газа за 1,7 млрд. дол. (по 153,9 дол./тыс. кубометров). Но поскольку на то время у НАК не было такой суммы, стороны договорились, что «Газпром» профинансирует приобретение газа RUE за счет предоплаты транзитных услуг Украины. А «Нафтогаз» обязался использовать эти средства на оплату уступленных ему прав требований «Газпрома» к RosUkrenErgo.

Если Centragas не устраивали эти условия, то ей следует подавать в суд на своего партнера по RUE - «Газпром», считает еженедельник. Но этого не было сделано, поскольку выбить «долги» с НАК намного проще.

В то же время аналитики еженедельника указывают на тот факт, что, хотя решения Стокгольмского арбитража без ратификации в судебной инстанции украинской юрисдикции к выполнению не обязательны, судя из заявлений Дмитрия ФИРТАША, это «Нафтогаз Украины» ничего обжаловать не будет. Следовательно, заключают «Комментарии:», в ближайшее время украинцы станут свидетелями сериала, где суровые дяди из Минтопэнерго будут вести сложные переговоры с Д.ФИРТАШЕМ о форме оплаты газа - то ли деньгами, то ли топливом.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в ходе длительного спора между компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК «Нафтогаз Украины» относительно экспроприации «Нафтогазом» в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа, которые принадлежали RosUkrEnergo.

К тому же Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа как неустойку за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после ранее принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов о поставках, транзите и хранении газа. Данное, ранее принятое решение, также вступает в силу, и поэтому указанная выше сумма должна быть теперь выплачена RosUkrEnergo как часть этого нового решения.

9 июня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что допускает обжалование Украиной решения Стокгольмского арбитража в тяжбе между НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo.