50% Черноморского судозавода планируется отдать в СП с Россией

На базе Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ, г.Николаев) планируется создать совместное предприятие (СП), в которое войдут сам ЧСЗ, российское ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) и несколько украинских предприятий. Об этом РосБизнесКонсалтингу сообщили в пресс-службе ОСК.

По данным ОСК, 50% акций ЧСЗ будут внесены в уставный капитал СП. Какие активы остальных учредителей будут внесены в СП, пока не определено. Модель СП будет разработана в течение 2010 года. Сейчас разрабатывается программа загрузки будущего СП, отметили в пресс-службе. Оно будет выполнять как украинские, так и российские заказы.

Как заявил президент ОСК Роман Троценко на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным, рассматривается вопрос интеграции в ОСК двух крупных украинских предприятий - "Заря-Машпроект" и феодосийский завод "Море". "Обе компании - государственные предприятия Украины, которые сейчас испытывают затруднения с загрузкой, и при интеграции их в ОСК мы могли бы решить вопрос", - сказал глава корпорации.

Вчера Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, передающий Объединенной судостроительной корпорации ряд предприятий и наделяющий ее правом заниматься внешнеторговыми операциями и лизингом.

"Объединенная судостроительная корпорация - один из наиболее мощных участников процесса развития судостроения в стране, однако ряд решений, которые предполагалось осуществить по корпорации, не были исполнены, - сказал он на рабочей встрече с Р.Троценко. - Поэтому я подписал указ о развитии ОАО "Объединенной судостроительной корпорации", по которому соответствующая доля участия, акции, иное имущество передается вам, чтобы вы могли им управлять, работать с ним, надеюсь, что это оптимизирует хозяйственные процессы и создаст возможности для выполнения целей самой корпорации".

Троценко поблагодарил за подписание указа, который, по его словам, "завершает процесс формирования корпорации".