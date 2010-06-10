Тимошенко настаивает на принятии Закона о ТПР

Оппозиция будет требовать внесения в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады законопроекта о территориях приоритетного развития, который был разработан во время премьерства Юлии ТИМОШЕНКО, но так и не был принят.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер БЮТ заявила на пресс-конференции в Житомире.

"Нами разработан был еще во время работы в правительстве специальный закон о территориях приоритетного развития, где территориям, где есть возможности, где есть все базовые условия, предоставляются специальные налоговые льготы на базе отдельной таможенной территории, и там, безусловно, приход инвесторов будет значительно динамичнее, чем до сегодняшнего дня", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, оппозиция таким образом воспользуется своим правом на формирование повестку дня пленарного заседания парламента.

"Этот законопроект внесен нами в Верховную Раду, и мы будем выносить на одну среду, а вы знаете, что в среду формирует повестку дня оппозиция, и будем настаивать на том, чтобы такой закон принимали", - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.