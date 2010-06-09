Кабмин передал в ВР новую редакцию Бюджетного кодекса

Правительство передало для рассмотрения в Верховную Раду новую редакцию Бюджетного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что документ содержит много нововведений, среди которых - увеличение самостоятельности местных бюджетов.

«Впервые не на словах, а на деле, города и села Украины будут получать дополнительные ресурсы, которые в следующем году составят более 12 млрд. грн. Вдумайтесь, сколько региональных проектов можно сделать за такие деньги», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, отметил он, на местный уровень передается 8 общегосударственных налогов и сборов, территориальные общины получат пятую часть (20%) налога от прибыли предприятий.

«Эти деньги будут пропорционально распределены между областными, районными, сельскими и поселковыми бюджетами. 40% закрепляется за областными бюджетами, 60% - могут использоваться в районах, и треть из той суммы может быть направлена в сельские, поселковые и городские советы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что, таким образом, местные бюджеты получат дополнительный ресурс исключительно на расходы развития, которых всегда не хватало.

Кроме того, правительство нововведениями в Бюджетном кодексе будет стимулировать местные власти наращивать экономический потенциал районов, поддерживать предпринимательство и реализацию масштабных проектов, сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Н.АЗАРОВ, выступая на открытом заседании Украинского форума «Программа экономических реформ: стратегии и механизмы осуществления», сказал, что Кабинет министров Украины уже одобрил Бюджетный кодекс и на заседании 9 июня планирует одобрить Налоговый кодекс.

Премьер-министр высказал надежду, что эти документы будут приняты Верховной Радой на текущей сессии, что позволит правительству уже в начале сентября представить Верховной Раде проект бюджета на 2011 год, подготовленный на базе новых Бюджетного и Налогового кодексов.