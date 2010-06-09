В Украину возвращается монополизация телепространства?

В Украине суд отнял частоты у «5 канала» и телеканала ТВі. Независимый медиа профсоюз заявляет об установлении тотального контроля над украинскими телеканалами.

Окружной админсуд Киева лишил частот на вещание "5 канала" и ТВі. Таким образом, было обжаловано прошлогоднее решение Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания о распределении частот этим телеканалам. Журналисты уверены, что за такими действиями стоит председатель СБУ Валерий Хорошковский. Именно холдинг U.A. Inter Media Group, владельцем которого называют Хорошковского, судился с Нацсоветом и выиграл судебное дело.

Председатель Независимого медиа профсоюза Роман Скрыпин говорит, что здесь в наличии конфликт интересов высокопоставленного чиновника. «Это крупнейшая медийная группа, которая берет свыше 30% телерынка. А его жена формально руководит этим всем. Здесь есть противоречие интересов». Скрыпин настроен довольно пессимистически относительно последующей судьбы телеканалов, ведь, по его словам, в Украине в настоящее время возвращается монополизация телепространства.

Создание новых альтернативных телеканалов в настоящее время в Украине председатель Независимого медиа профсоюза считает нереальным. «Создание нового телеканала нуждается в инвестициях. Но какой в них смысл, если нет возможности распространять сигнал!? Нам двигаться путем Беларуси? Когда ведется вещание из Варшавы через спутник. Ведь такой телеканал будет смотрит только ограниченная аудитория», - отмечает Роман Скрыпин.

Телеканалы, однако, готовы бороться за свое существование. Руководство ТВі будет подавать апелляцию на решение суда, а журналисты «5 канала» написали письма президенту Виктору Януковичу с просьбой помочь председателю СБУ Хорошковскому разграничить собственные бизнес-интересы и интересы государственнические. Сам Валерий Хорошковский называет неправдивым обвинение «5 канала» и требует доказательств.

В то же время оппозиционные депутаты хотят создать Временную следственную комиссию относительно изучения обстоятельств лишения частот "5 канала" и ТВі. Оппозиция упрекает власти полным свертыванием демократических прав и свобод украинцев.

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