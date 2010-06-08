Цена золота установила исторический рекорд

Цена на золото на мировом рынке установила новый исторический максимум, поднявшись выше 1250 долларов за унцию. В ходе торгов на бирже NYMEX 8 июня фьючерсы на золото с поставкой в июне выросли в цене более чем на восемь долларов до 1252,1 доллара за унцию.

Отметку в 1233 доллара за унцию (предыдущий исторический максимум) золото пробило в середине мая текущего года, напоминает Лента.ру. В декабре 2009 года унция драгоценного металла стоила более 1226 долларов.

Инвесторы предпочитают вкладываться в золото, поскольку теряют уверенность в основных мировых валютах, в особенности евро. С начала года общеевропейская валюта постоянно дешевеет на фоне долгового кризиса в Греции и опасений инвесторов, что дефолт угрожает и другим странам еврозоны.