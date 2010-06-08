Когда Нацбанк прекратит сдерживать укрепление гривни?

С улучшением ситуации в еврозоне Национальный банк Украины (НБУ) прекратит сдерживать укрепление национальной валюты.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай ИВЧЕНКО.

«Если ситуация в еврозоне будет улучшаться, приток иностранной валюты в Украину станет стабильным, а восстановление всех секторов народного хозяйства Украины покажет четкую тенденцию, то НБУ может начать способствовать укреплению курса национальной валюты» - отметил эксперт.

При этом, по его словам, такое укрепление будет плавным и растянутым во времени. Так, считает Н.ИВЧЕНКО, на первом этапе, возможно, следует говорить об уровне 7,60-7,70 грн./долл., но вот к уровню 5,05 грн./долл. курс национальной валюты вряд ли вернется.

«К уровню 5,05 грн. мы уже, вероятно, не вернемся, как не вернулись к своим докризисным уровням валюты такие страны, как Румыния, Венгрия, Польша, Россия и другие. Экономика Украины не выдержит такого уровня (5,05 грн.) с учетом того, что наши конкуренты вряд ли пойдут на соответствующее укрепление стоимости своих валют. Даже курс доллара на уровне 7 грн. в данный момент пока кажется очень жестким для экономики Украины», – сказал Н.ИВЧЕНКО.