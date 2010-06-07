СМИ просят не печатать «сомнительные факты» о смерти студента в милиции

Прокуратура Киева продолжает расследование обстоятельств смерти студента Игоря Индила в помещении Шевченковского районного управления милиции Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, отметив, что данное событие обоснованно вызвало негативный резонанс в обществе и нуждается в тщательном расследовании.

В частности, с этой целью в пределах возбужденного по данному факту уголовного дела следователями органов прокуратуры столицы активно проводятся допросы свидетелей, воссоздание обстановки и обстоятельств произошедшего, выемка и проработка документов и видеоматериалов, осмотры помещений и т. п. Специалистами Киевского городского бюро СМЭ завершается проведение назначенной по делу судебно-медицинской экспертизы.

В пресс-службе заверили, что прокуратура Киева обеспечит всестороннее, полное и объективное расследование всех обстоятельств дела и принятие после завершения досудебного следствия законного решения. Также пообещали, что о ходе и результатах расследования общественность обязательно будет проинформирована.

При этом в прокуратуре Киева попросили журналистов, представителей общественных организаций, служебных лиц и граждан воздержаться от некомпетентных комментариев по поводу этой ситуации, субъективных оценок события или собственных рассуждений в отношении лиц, виновных в смерти потерпевшего.

“Сбор и оценка доказательств по этому делу, выдвижение обвинения виновным лицам является исключительной компетенцией органов прокуратуры. Попытка подменить орган досудебного следствия, сделать «сенсацию» на обнародовании отдельных, часто непроверенных и добытых сомнительным способом фактов, искажает общественное мнение о действительном течении трагического события, негативно влияет на участников криминального процесса”, - отмечается в сообщении.

В то же время каждому, кто действительно не безразличен к установлению истины по этому делу, пресс-служба предлагает обратиться в следственный отдел прокуратуры Киева и дать показания об известных ему обстоятельствах.

Как сообщал УНИАН, 26 мая телеканал “1+1” сообщил, что в одном из общежитий Киева участковый милиционер забрал студента И.Индило в районное отделение милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителям предложили забрать тело парня из морга.

В милиции отметили, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не обнаружила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние». При этом в милиции опровергли информацию о том, что смерть студента наступила вследствие действий стражей порядка.

28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции столицы, в котором погиб И.Индило.

3 июня советник министра внутренних дел Украины Константин СТОГНИЙ заявил, что 8 июня будут известны результаты экспертизы и заключения прокуратуры, которые позволят сделать вывод о том, была ли вина сотрудников Шевченковского районного управления милиции Киева в гибели 20-летнего студента Игоря Индило.