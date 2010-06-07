На байкерском фестивале «Тарасова гора» погибли две женщины

Во время международного мотофестиваля «Тарасова гора», который 3-6 июня проходил в Черкасской области, погибли две женщины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, 4 июня около 18 часов в Золотоношском районе Черкасской области на автотрассе “Золотоноша-Черкассы” разбились двое участников фестиваля. 25-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» получил перелом плеча, 23-летняя пассажирка мотоцикла от полученных травм погибла на месте ДТП. Авария произошла, когда водитель мотоцикла во время обгона, не выдержав безопасного интервала, совершил столкновение сначала с автомобилем «ЗАЗ», а затем с автобусом «Богдан».

В тот же день в селе Липянка Шполянского района еще один участник мотофестиваля на мотоцикле «Урал» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с гужевой повозкой. Вследствие ДТП водитель мотоцикла получил перелом костей таза, а его пассажирка погибла. Мужчина, управлявший повозкой, получил перелом правого предплечья.