Янукович разрешил гражданам Хорватии приезжать без виз

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ ввел временный безвизовый режим въезда граждан Хорватии в Украину.

Об этом говорится в указе Президента, текст которого размещен на его официальном сайте.

“Ввести на период с 15 июня 2010 года до 31 октября 2010 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Хорватия, если срок пребывания их в Украине не превышает 90 дней”, – говорится в указе.

Президент поручил Кабинету министров Украины принять меры, следующие из этого указа.

Как сообщал УНИАН, начиная с прошлого года Хорватия вводит безвизовый режим въезда граждан Украины на свою территорию на период летнего туристического сезона, а именно с 1 апреля до 31 октября.