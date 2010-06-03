В Киеве ураган сломал почти сотню деревьев

Ураган с грозой, который пронесся по Киеву сегодня в первой половине дня, сломал 83 дерева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Столица пострадала неравномерно - больше всего от капризов погоды досталось Соломенскому району.

Во время урагана люди не пострадали, поваленные стихией деревья повредили несколько пустых автомобилей.

Как заверил заместитель мэра Киева Виктор СИВЕЦ, «коммунальное объединение «Киевзеленстрой» оперативно справляется с последствиями сегодняшней стихии”. По его словам, от завалов деревьев уже расчищены все дороги и места наибольшего скопления людей, в ближайшее время последствия стихии будут ликвидированы в полном объеме.