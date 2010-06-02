Зоопарк призывает милицию не делать непрофессиональных заявлений

Киевский зоологический парк призывает милицию воздерживаться от непрофессиональных заявлений о возможных причинах гибели животных зоопарка до проведения гистологического исследования тканей и официального установления причин смерти.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского зоопарка, которым располагает УНИАН.

Пресс-служба отмечает, что факт умышленного отравления животных зоопарка находит все больше подтверждений.

«Вчера специалисты кафедры физиологи, которые принимали участие во вскрытии, подтвердили наличие признаков сильного поражения токсинами органов слона и верблюдицы. Также вскрытие, проведенное специалистами зоопарка, показало присутствие многочисленных кровоизлияний в организме бизона, причиной чего может быть острая форма интоксикации неизвестным ядом», – сообщили в пресс-службе, добавив, что образцы тканей бизона вчера также были переданы на токсико-химическую и гистологическую экспертизы.

«В то же время, игнорируя доводы специалистов, пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел г. Киева распространяет заявления, прямо противоречащие заключению экспертов. В частности, милиция продолжает утверждать, что слон Бой умер от истощения или отсутствие вакцинации, верблюд - из-за болезни, а бизон – от старости. Столь категорические выводы делаются лишь на основании токсико-химической экспертизы по весьма ограниченному количеству маркеров токсических веществ, без проведения гистологического исследования внутренних органов животных. Более того, проведение таких исследований затягивается по непонятным причинам, несмотря на неоднократные обращения дирекции зоопарка», – говорится в сообщении.

В зоопарке считают, что такой непрофессиональный подход сотрудников МВД порождает «всевозможные спекуляции и перекручивание фактов».

«Убеждены, что целью следствия должно быть установление истины, а не улучшение имиджа правоохранительных органов или попытки оправдать отсутствие прогресса в расследовании преступлений против животных столичного зоопарка», – сказано в сообщении пресс-службы зоопарка.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июня, в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» руководитель Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве Владимир ПОЛИЩУК заявил, что ни одна из смертей животных, случившихся в Киевском зоопарке за последнее время, не была вызвана отравлением.

По его словам, в ходе экспертизы в тканях погибшего в зоопарке слона Боя ядохимикатов не обнаружено.

Кроме того, В.ПОЛИЩУК не видит оснований утверждать, что самку бизона отравили. "Вероятнее всего, бизон умер от старости. Эти животные живут 20-25 лет, а этой самке было 26", – сказал он.

Газета также писала, что согласно предварительным результатам анатомического вскрытия бизона, проводившегося в Национальном университете биоресурсов и природопользования, животное умерло от возрастных изменений в организме.

26 апреля этого года в столичном зоопарке умер индийский слон по кличке Бой, а 26 мая – верблюдица Майя. По версии руководства зверинца, животных отравили бывшие сотрудники предприятия, уволенные за финансовые злоупотребления.

30 мая в зоопарке Киева умерла 26-летняя самка бизона по кличке Вия. По мнению руководства КП "Киевский зоопарк", она также была отравлена.