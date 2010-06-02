В Никитском ботаническом саду открылась выставка роз

Выставка роз открылась в Никитском ботаническом саду в Крыму, сообщает официальный сайт научно-исследовательского учреждения.

«Наступил пик цветения вьющихся и миниатюрных роз, а с начала июня можно полюбоваться цветами роз групп флорибунда, грандифлора и чайно-гибридных», - информирует Ботсад.

В экспозиции представлены 500 сортов и видов роз из 20 садовых групп отечественной и зарубежной селекции.

Жители Крыма и туристы смогут увидеть сорта роз ботсада, а также 22 новых сорта французской селекции.

Подобные выставки проводятся в Никитском ботсаду ежегодно.

* * * Никитский ботанический сад основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.