Гражданин США прислал на Ровенщину две посылки с оружием

В одном из подразделений Львовской таможни во время таможенного контроля международных почтовых отправлений (двух посылок), отправленных гражданином США жителю Ровенской области, было обнаружено оружие.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской таможни.

Как отмечается в сообщении, среди вложений одной из посылок таможенники обнаружили винтовку «Tri Star», часть ружья (ствол со спусковым механизмом), ложе ружья, которые были завернуты в брезент; 200 патронов с маркировкой на капсюле «С», завернутых в фольгу. В другой посылке были затвор к винтовке, магазин для патронов; металлический стержень с тремя пазами длиной 30 см, скрепленный с металлической частью цилиндрической формы, которые также были завернуты в фольгу.

Работники Львовской таможни направили запросы для проведения экспертных исследований, по которым было установлено, что «ствол со ствольной коробкой и ложе, затвор и магазин являются составляющими одного образца огнестрельного нарезного оружия, - охотничьего карабина «Savage Mark II» CAL. 22L.R. (5,6 мм), пригодного к стрельбе». Патроны являются боеприпасами к огнестрельному нарезному оружию, пригодные для стрельбы. Металлический предмет является игольчатым штыком к карабину СКС (самозарядный карабин Симонова) калибра 7,62 мм, и является холодным оружием, информирует пресс-служба.

Согласно требованиям Всемирной почтовой конвенции и в соответствии с Постановлением Кабмина «Об утверждении Правил предоставления услуг почтовой связи», в международных почтовых отправлениях запрещено пересылать огнестрельное оружие всех видов и боеприпасы к нему, холодное оружие.

В отношении гражданина США, отправителя посылок, Львовской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.