Янукович встретится с детьми, проявившими мужество и героизм

Завтра, 1 июня, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретится с детьми и ученической молодежью, которые проявили личное мужество и героизм при спасении жизни человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча состоится по случаю Дня защиты детей в 12.00 в Администрации главы государства.