Янукович встретится с детьми, проявившими мужество и героизм
20:28, 31 мая 2010Общество
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Встреча по случаю Дня защиты детей
Завтра, 1 июня, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретится с детьми и ученической молодежью, которые проявили личное мужество и героизм при спасении жизни человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча состоится по случаю Дня защиты детей в 12.00 в Администрации главы государства.
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