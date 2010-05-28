Черновецкий приписал Кожедубу 1900 сбитых самолетов
Мэр поделился "знанием" истории
Мер Киева Леонид Черновецкий заявляет, что маршал авиации Иван Кожедуб сбил во время войны 1962 немецких самолета.
Об этом, как сообщает “Украинская правда”, он сказал в интервью муниципальной газете "Хрещатик".
"Иван Кожедуб - выдающийся человек, маршал авиации, который за время Великой Отечественной войны сбил 1962 немецких самолета", - поделился Черновецкий знанием истории. (Сейчас ошибка на сайте "Хрещатика" исправлена. - УНИАН).
Памятник Кожедубу открыли 9 мая 2010 года в Парке Славы.
Как известно, во время войны гвардии майор Кожедуб совершил 330 боевых вылетов, в 120 воздушных боях сбил 62 самолета противника (сюда не входят 2 американских P-51, сбитые им весной 1945 года, которые первыми напали на него, видимо, приняв за гитлеровца).
Свой последний бой, в котором он сбил 2 FW-190, провел в небе Берлина. За всю войну ни разу не был подбит. Его считают лучшим асом авиации союзников.