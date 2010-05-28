Евросоюз обсудит с Россией модернизацию украинской ГТС

Европейский Союз обсудит с Россией вопрос модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии.

“Газотранспортная система Украины является ключевым активом украинской экономики, она – самая большая в Европе, и мы, как потребители газа, и Россия, как продавец, заинтересованы в обеспечении стабильной и безопасной его транспортировки”, - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в украинскую ГТС должны быть вложены серьезные инвестиции, при этом представитель Еврокомиссии напомнил, что в марте 2009 года на конференции доноров в Брюсселе были заявления ряда международных финансовых институтов о готовности вложить средства при условии реализации ряда реформ в украинской энергетике.

“Мы сейчас работаем с Украиной над этим вопросом, но мы всегда говорили, что это сотрудничество является открытым для всех желающих”, - сказал он.

Собеседник агентства также отметил, что в ходе саммита ЕС-Россия, который состоится 31 мая у Ростове-на-Дону, будут подняты и другие вопросы сотрудничества России с Украиной.

“Мы видим очень интересный процесс резкого потепления отношений между Украиной и Россией”, - сказал представитель Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2009 года в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской газотранспортной системы, по итогам которой была одобрена декларация. Согласно документу, правительство Украины взяло на себя ряд обязательств по имплементации европейского законодательства относительно регулирования рынка газа. Кроме того, Украина пообещала обеспечить прозрачность инвестиций.

Стоимость модернизации украинской ГТС, которая, в том числе, предусматривает увеличение пропускной способности на 60 млрд. кубометров газа в год, оценивалась украинским правительством в 5,5 млрд. дол.