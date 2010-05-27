Подчиненному Шуфрича светит шесть лет тюрьмы

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД в Киеве и ГУБОП МВД разоблачили одного из руководителей Департамента капитального строительства и обеспечения жильем Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, действия которого привели к убыткам государственного бюджета на сумму более 10 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Установлено, что в 2008-2009 гг. проводились тендерные процедуры по выполнению программы «Обеспечения жильем граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы». Во время этих процедур должностное лицо не сообщило председателю и членам тендерного комитета МЧС Украины о том, что для выполнения жилищной программы есть фактический застройщик. Это привело к принятию необоснованного решения о выборе процедуры закупки квартир по завышенной цене у одной из коммерческих структур. Таким образом государству были нанесены убытки на сумму 10 млн. 840 тыс. грн.

По данному факту Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Ведется следствие.