Сегодня состоится второй полуфинал Евровидения-2010. Зрители и жюри будут вновь выбирать из 17 номеров 10 лучших. Под 8-м номером принимает участие украинская исполнительница Алеша.

Кроме нее, во втором полуфинале выступят: Литва, Армения, Израиль, Дания, Швейцария, Швеция, Азербайджан, Нидерланды, Румыния, Словения, Ирландия, Болгария, Кипр, Хорватия, Грузия, Турция.

Кульминация конкурса состоится в Осло в ночь на воскресенье.