Стихия в Черниговской и Сумской областях: ветер срывал крыши домов
Ущерб уточняется
В Черниговской и Сумской областях шквалистыми порывами ветра повреждены кровли 30 частных жилых домов и 4 зернохранилищ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера днем на территории Черниговской и Сумской областей сложилась сложная метеорологическая ситуация, которая сопровождалась шквалистыми порывами ветра.
В с. Маковое Шосткинского района Сумской области шквалистыми порывами ветра частично повреждены кровли 10 частных жилых домов.
В селе Южное Ичнянского района Черниговской области шквалистыми порывами ветра частично повреждены кровли 20 частных жилых домов и 4 зернохранилищ.
Комиссией по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций районных администраций созданы рабочие группы для проведения безотлагательных аварийно-восстановительных работ и уточнения ущерба.