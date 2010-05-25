Во Львовской области зять застрелил тещу
12:00, 25 мая 2010Общество
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Говорят, по неосторожности
В Перемышлянском районе Львовской области 32-летний мужчина по собственной неосторожности застрелил свою тещу.
Об этом сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины во Львовской области.
Как отмечается в сообщении, трагедия произошла 24 мая около 16.00 во дворе одного из частных домов в селе Ланы. Мужчина сделал выстрел из пневматического ружья, смертельно травмировав в шею 58-летнюю тещу. Женщина умерла по дороге в больницу.
С места происшествия милиция изъяла пневматическое ружье иностранного производства.
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