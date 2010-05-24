На таможне задержали контрабандной косметики на 300 тысяч

Во Львовской области задержаны трое людей, которое пыталось незаконно перевезли через таможенный пункт пропуска косметические средства стоимостью около 300 тыс. грн.

Как сообщил УНИАН компетентный источник в правоохранительных органах, контрабандистов задержали работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области

По информации источника, спецоперация по задержанию лиц, причастных к контрабандному перемещению товаров через границу, состоялась в с.Шегини Мостиского района близ таможенного поста «Шегини». Были задержаны трое жителей Львовской области (жители городов Мостиска и Дрогобыч и с.Шегини), которые для перевозки контрабанды использовали три микроавтобуса.

В отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области подтвердили эту информацию.