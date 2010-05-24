Ослабление евро может принести серьезные проблемы Украине

Если ослабление евро будет продолжаться, то это может неизбежно негативно отразиться на экспортно ориентированных отраслях украинской экономики.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в воскресенье.

"Я вынужден говорить о том, что и для Украины это может быть достаточно серьезным испытанием. Если уменьшится экономический рост зоны евро, это безусловно повлияет на цены на металл. А это для нас чрезвычайно плохо. Это сразу может привести к цепной реакции по другим отраслям, и не только по металлу мы можем получить снижение спроса", - заявил С.ТИГИПКО.

Вместе с этим он отметил, что правительство будет принимать меры, чтобы жители Украины не ощутили негативного влияния от ослабления европейской валюты.

"Задача правительства, чтобы украинцы этого не ощутили", - подчеркнул С.ТИГИПКО.