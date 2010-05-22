Укрречфлот планирует запуск контейнерной линии

АСК «Укрречфлот» в этом году планирует запуск контейнерной линии между Днепропетровским или Запорожским речными портами и портами Одесса, Ильичевск, либо Констанца (Румыния).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор компании Валентин КАСАПЧУК.

«В наших планах – организация и запуск контейнерной линии Одесса, Ильичевск – Днепропетровск и Запорожье, или, как альтернатива, Констанца – Днепропетровск или Запорожье. И такой, и такой вариант прорабатывается», - сказал он.

По его словам, компания уже ведет переговоры с операторами контейнерных линий. «Мы видим, что интерес к этому направлению, этой линии есть. Нужно все желания связать воедино и, я думаю, что возможно даже в этому году удастся запустить эту контейнерную линию», - отметил он. По его словам, первоначально запуск планировался на июнь т.г., сейчас это предварительно перенесено на июль.

Справка УНИАН. АСК «Укрречфлот» занимается предоставлением услуг по транспортировке грузов морскими и речными путями, их переработке и хранению, судостроением, ремонтом судов. Имеет флот из около 150 судов. В компанию входят Днепропетровский, Запорожский, Николаевский, Херсонский, Черниговский речные порты, Запорожский, Херсонский судостроительно-судоремонтные заводы.

"Укрречфлот" выполняет рейсы в бассейнах рек Дунай, Днепр, Южный Буг, бассейнах Средиземного, Черного, Азовского, Балтийского, Северного и Мраморного морей.

В 2009 г. компания получила 19,5 млн. грн. убытка, сократив его на 8% по сравнению с 2008 г.