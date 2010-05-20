ВР приняла закон об усилении защиты имущества редакций СМИ

Верховная Рада Украины приняла Закон «Об усилении защиты имущества редакций средств массовой информации, издательств, книжных магазинов, предприятий книгораспространения, творческих союзов».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 397 народных депутатов из 425 зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты приняли данный закон со второй попытки, когда при первом голосовании он не был принят - за него проголосовали только 193 депутата. Но по предложению народного депутата от фракции БЮТ Андрея ШЕВЧЕНКО, данный закон был повторно поставлен на голосование.

Законом устанавливается мораторий на выселение редакций СМИ, типографий, издательств, книжных магазинов, предприятий книгораспространителей, учредителями которых являются органы государственной власти, местного самоуправления, объединения граждан, государственные научно-исследовательские учреждения, учебные заведения, трудовые коллективы, а также творческие союзы.

Также предусматривается запрещение перепрофилирования типографий, издательств, информационно-производственных комплексов.

Закон определяет субъекты, которые обязаны заключить бессрочные договоры аренды помещений, в которых находятся редакции, типографии, издательства, книжные магазины, предприятия книгораспространения, творческие союзы на основании профильного законодательства.